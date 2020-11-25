Литва продовжила карантин до 17 грудня

Уряд Литви 25 листопада продовжив карантин до 17 грудня, при цьому зроблено деякі уточнення щодо його правил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал національного телерадіомовлення LRT.

«Попри те, що ми спостерігаємо деяке уповільнення зростання кількості хворих, у нас все ще складна ситуація», - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Литви Ауреліюс Верига.

При цьому деякі умови карантину будуть уточнені в бік пом'якшення. Уряд схвалив такі зміни: буде дозволено відвідання музеїв, екскурсії (групами не більше ніж 2 особи (або членами однієї сім'ї), при цьому на одну людину площа має становити щонайменше 10 кв. м і дистанція повинна бути не менше ніж 2 м). Цей порядок почне діяти з 10 грудня. Це неостаточна дата, її ще можуть переглянути залежно від ситуації.

Прем'єр-міністр Саулюс Сквернеліс заявив, що введення комендантської години в країні поки що не розглядається. Він також нагадав, що це має бути ще й рішенням Сейму, тому що для оголошення комендантської години в країні спочатку має бути введений парламентом надзвичайний стан.

Розмова про комендантську годину зайшла у зв'язку з наявними показниками і прогнозами вчених. Інфектолог Вільнюського університету Арвідас Амброзайтіс, зокрема, сказав, що необхідність такого жорсткого заходу, як комендантська година, може виникнути, якщо ситуація не покращиться протягом двох тижнів.

За останню добу в Литві виявлено 2289 нових випадків зараження, померли 23 людини. З початку епідемії COVID-19 у Литві виявлено у 51 655 осіб.

Фото: D. Umbraso/LRT nuotr.