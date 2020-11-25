Литва продовжила карантин до 17 грудня
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал національного телерадіомовлення LRT.
«Попри те, що ми спостерігаємо деяке уповільнення зростання кількості хворих, у нас все ще складна ситуація», - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Литви Ауреліюс Верига.
При цьому деякі умови карантину будуть уточнені в бік пом'якшення. Уряд схвалив такі зміни: буде дозволено відвідання музеїв, екскурсії (групами не більше ніж 2 особи (або членами однієї сім'ї), при цьому на одну людину площа має становити щонайменше 10 кв. м і дистанція повинна бути не менше ніж 2 м). Цей порядок почне діяти з 10 грудня. Це неостаточна дата, її ще можуть переглянути залежно від ситуації.
Прем'єр-міністр Саулюс Сквернеліс заявив, що введення комендантської години в країні поки що не розглядається. Він також нагадав, що це має бути ще й рішенням Сейму, тому що для оголошення комендантської години в країні спочатку має бути введений парламентом надзвичайний стан.
Розмова про комендантську годину зайшла у зв'язку з наявними показниками і прогнозами вчених. Інфектолог Вільнюського університету Арвідас Амброзайтіс, зокрема, сказав, що необхідність такого жорсткого заходу, як комендантська година, може виникнути, якщо ситуація не покращиться протягом двох тижнів.
За останню добу в Литві виявлено 2289 нових випадків зараження, померли 23 людини. З початку епідемії COVID-19 у Литві виявлено у 51 655 осіб.
Фото: D. Umbraso/LRT nuotr.