COVID-щеплення в Євросоюзі можуть розпочати вже у грудні - фон дер Ляєн

Європейська комісія уклала угоди про виробництво вакцини проти коронавірусу з шістьма провідними фармакологічними компаніями, і є обнадійливі новини, що перші громадяни ЄС зможуть отримати необхідне щеплення ще до завершення грудня поточного року.

Про це у середу під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту щодо підготовки до Європейської Ради 10-11 грудня поточного року, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Виступ президента у повному обсязі можна подивитися на мультимедійному порталі ЄС.

«У нас є добрі новини. Європейська комісія на цей момент забезпечила контракти щодо вакцин з шістьма фармакологічними компаніями. Перші європейські громадяни зможуть бути вакцинованими ще до завершення грудня. І це означає, що, наприкінці, з’явилося світло у кінці тунелю», - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що сподівання на ймовірність появи невдовзі безпечних та ефективних вакцин порушують питання щодо готовності країн-членів до проведення масованої вакцинації. Йдеться про систему оповіщення, про організацію центрів вакцинації та про підготовку необхідного медичного персоналу.

«Якщо сказати коротко – країни-члени мають підготувати логістику для застосування сотень мільйонів доз вакцини, тому що це є нашим квитком на вихід з пандемії», - додала президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що ситуація з пандемією в Європі залишається серйозною, COVID-19 продовжує забирати близько 3000 життів європейців на день. На минулому тижні коронавірус став першою причиною смертності в країнах ЄС. Інфекція продовжує спричиняти великий тиск на європейські лікарні, у деяких регіонах відділення інтенсивної терапії виявилися переповненими.

«Я знаю, що багато людей, зокрема, власники барів і ресторанів, хотіли б полегшити обмеження. Але ми маємо винести уроки з літа, та не повторити помилки. Послаблення, якщо проводити їх надто швидко, і надто широко, несуть ризик третьої хвилі (коронавірусу) після Різдва. Кілька тижнів тому я казала, що це Різдво буде іншим, - і так, воно буде тихішим. Це також є питанням солідарності між країнами-членами», - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляв Укрінформ, у Євросоюзі планують дозволити застосування першої вакцини проти коронавірусу до кінця року та передбачають початок її поширення із січня 2021-го. Сьогодні Єврокомісія ухвалила контракт з американською фармакологічною компанією Moderna на закупівлю 160 мільйонів доз вакцини, яка стане шостою вакциною у загальному вакцинному «портфоліо» Євросоюзу.

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