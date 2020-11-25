Розвідка США починає передавати Байдену свої звіти

Національна розвідка США в ході процесу передачі влади новій адміністрації демократа Джо Байдена розпочне надавати обраному президентові щоденні зведення про загрози національній безпеці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international.

«Виконуючи вказівки згідно з уставом Закону про зміну президента, Національна розвідка (ODNI) за відповідним запитом надаватиме підтримку перехідній адміністрації», - йдеться у заяві ODNI.

Це означатиме, що Байден зможе ознайомлюватися зі звітами про основні загрози національній безпеці Сполучених Штатів у всьому світі.

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Як повідомляв Укрінформ, нещодавно Джо Байден оголосив номінації на ключові посади в новій адміністрації, які відповідатимуть за напрями зовнішньої політики й національної безпеки.

Нагадаємо, інавгурація наступного президента США має відбутися 20 січня 2021 року в Вашингтоні.