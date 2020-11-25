Автомобіль спробував протаранити ворота відомства канцлера ФРН

У центрі Берліна автомобіль намагався протаранити огорожу відомства канцлера.

Про це повідомляє столична поліція у Tвіттері, передає кореспондент Укрінформу.

Йдеться, очевидно, про політично вмотивований учинок: на боках авто видно написи «Зупиніть політику глобалізації» та «Ви - кляті вбивці дітей і старих людей».

Водія арештовано. Розпочато розслідування.

Згідно з номерним знаком, машина зареєстрована в землі Північний Рейн-Вестфалія.

Схожий інцидент стався у 2014 році, тоді автомобіль також ударився у паркан відомства глави федерального уряду.

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У середу, 25 листопада, Меркель радитиметься з прем’єрами федеральних земель щодо подальших обмежень у зв’язку з пандемією.

Фото: dpa