Російські пранкери від імені Тунберг розіграли Трюдо

Російські пранкери Вован і Лексус (Володимир Кузнецов та Олексій Столяров) від імені шведської екоактивістки Ґрети Тунберг зателефонували прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Пранкери оприлюднили 10-хвилинний запис телефонного дзвінка, в якому вони консультують Трюдо щодо світової політики та просять познайомити з персонажами з мультфільму "Південний парк".

Як зазначається, Тунберг у розмові представляла третя людина, ім’я якої не зазначається. Вона від імені екоактивістки заявила Трюдо, що її хвилює «зростаюча міжнародна криза і очікування світової війни».

«Це вже призводить до катастрофи. Це дуже страшно», - сказала вона, на що Трюдо відповів: «Так, дійсно».

Як пише видання, телефонний дзвінок був зроблений ще у січні, через кілька днів після того, як в Ірані збили український пасажирський літак, в результаті чого загинули 176 осіб на борту. Однак інформація про нього з’явилася тільки цього тижня.

«Ви дорослі, але поводитесь як діти. Ми можемо створити світ, в якому кожному знайдеться місце. Для білого і чорного. Християн і мусульман. Трампа і Путіна. Для нас з вами. Для Бориса Джонсона. Для Корбіна. Для Теренса і Філіпа (персонажі "Південного парку" - ред.), яких теж знають у вашій країні", - сказала псевдо-Тунберг.

Після того як Трюдо висловив упевненість в тому, що візит Тунберг в Монреаль в 2019 році перед федеральними виборами в країні «допоміг визначити» результат з точки зору зміни клімату, пранкер перервала його, сказавши: «Але покиньте НАТО. Киньте зброю. Збирайте квіти. Посміхайтеся природі».

У відповідь Трюдо сказав: «Я теж мрію про світ, в якому солдати не потрібні, але, на жаль, ми ще не живемо в цьому світі».

Після цього співрозмовниця канадського прем’єра звинуватила Меган Маркл у «маніпулюванні» принцом Гаррі - пара перебувала в процесі прийняття рішення, чи жити в Канаді. Згодом пранкер запитала, чи може Трюдо представити її Теренсу і Філіпу.

«Я був би щасливий - я попрошу свою команду спробувати з'ясувати, як ми можемо з'єднати вас. Тому що зараз у мене немає їхніх прямих контактів», - сказав Трюдо.

Однак після того, як фейкова Тунберг ще раз згадала цих персонажів, Трюдо зрозумів, що йдеться про мультфільм, а не про справжніх людей.

Читайте також: Меркель зустрілася із екоактивісткою Тунберг

«Почекайте, Теренс і Філіп, це не з «Південного парку»? Я їх особисто не знаю. Я вважаю, що це пародії на канадців з «Південного парку», - каже він, перш ніж ввічливо закінчити розмову.

Як повідомляв Укрінформ, раніше російські пранкери, які можуть діяти у співпраці із спецслужбами Росії, неодноразово розігрували різних іноземних лідерів. Зокрема, торік вони подзвонили президенту Франції Еммануелю Макрону нібито від імені президента України Зеленського, а в 2016 році - президенту України Петру Порошенку від імені президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.

А у липні цього року розіграли президента Польщі Анджея Дуду, представившись генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. У ході розмови вони поставили багато запитань про Україну.