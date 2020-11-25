У Білорусі затримали ще одного журналіста

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Tut.by.

Повідомляється, що у вівторок телефони Ілляша були відключені, він не прийшов на заздалегідь заплановану зустріч. Колеги приїхали до квартири, де Ігор мешкає з дружиною, двері їм ніхто не відкрив. Брат журналіста, який теж приїхав, зайшов до квартири і знайшов там копію протоколу вилучення комп'ютерної техніки і телефонів. Хто проводив обшук, на якій підставі вилучили техніку, з документа зрозуміти неможливо.

Таким чином, довгий час було невідомо, де перебуває журналіст. Вже опівночі «Белсат», де працює Ігор Ілляш, повідомив, що він - в ІТТ на Окрестіна.

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Ілляш неодноразово брав участь в аналітичних оглядах «Укрінформу» щодо ситуації в Білорусі.

Дружина Ігоря Ілляша, журналістка Катерина Андреєва - фігурант кримінальної справи про організацію дій, що грубо порушують громадський порядок (ст. 342 КК). Дівчині обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці - до 20 січня 2021 року. Фактично її вина - у висвітленні подій у Білорусі. Правозахисники визнали Катерину Андреєву політичним в'язнем.

Фото: Белсат