Перша леді Колумбії захворіла на COVID-19

Дружина президента Колумбії Марія Джуліана Руіз отримала позитивний результат тесту на COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на офіс президента Колумбії пише Сіньхуа.

“Сьогодні прийшли результати аналізу, зданого учора, які підтвердили інфікування першої леді. Наразі вона не має симптомів й дотримується правил карантину, розроблених міністерством охорони здоров’я”, - йдеться у поширеному офісом президента Колумбії пресрелізі.

Зазначається, що “від початку пандемії як президент, так і перша леді регулярно здають аналіз на COVID-19, зважаючи на їх активну громадську роботу”.

Нагадаємо: упродовж останніх тижнів перша леді подорожувала на острови Сан Андрес та Провіденсія, а також у північно-західний департамент Чоко, де провідувала жертв паводків.

Загалом від початку пандемії у Колумбії виявили 1 262 494 випадки інфікування COVID-19 й зареєстрували 35 677 смертей від недуги.