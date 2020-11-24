Суд Невади визнав Байдена переможцем на голосуваннях у штаті

Верховний суд Невади оголосив рішення, яке підтверджує перемогу демократа Джо Байдена під час голосувань у штаті на президентських виборах 3 листопада.

Як повідомляє АР, суд оголосив вердикт у вівторок, передає Укрінформ.

«Після одностайного рішення семи позапартійних суддів губернатор штату від Демократичної партії Стів Сісолак отримав (підтверджені – ред.) результати, які надають Байдену шість голосів вибірників», - зауважується в повідомленні.

Так, за остаточними результатами підрахунку голосів, Джо Байден отримав 50,06% голосів, у той час, як Дональд Трамп – 47,67%.

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Нагадаємо: кампанія Трампа подала судовий позов щодо перерахунку голосів у Неваді після голосувань 3 листопада на виборах президента США. Раніше в судовому порядку були розв’язані подібні претензії на користь демократа Байдена в штатах Джорджія, Мічиган, а також Пенсильванія.