Байден звернувся до американців: Час відкинути партійність і «демонізуючу» риторику

Обраний президентом США Джо Байден закликав американське суспільство відкинути політичні розбіжності та об'єднатися.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

«Вибори закінчилися. Настав час відкинути партійність і риторику, покликану демонізувати одне одного. Ми повинні об'єднатися», - написав Байден.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада. За попередніми результатами, перемогу здобув з великим відривом демократ Джо Байден.

Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнавати поразку та безпідставно заявляє про начебто «масштабні» фальсифікації під час виборів та підрахунку голосів.