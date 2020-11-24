Байден звернувся до американців: Час відкинути партійність і «демонізуючу» риторику
Укрінформ
Обраний президентом США Джо Байден закликав американське суспільство відкинути політичні розбіжності та об'єднатися.
Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.
«Вибори закінчилися. Настав час відкинути партійність і риторику, покликану демонізувати одне одного. Ми повинні об'єднатися», - написав Байден.
Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада. За попередніми результатами, перемогу здобув з великим відривом демократ Джо Байден.
Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнавати поразку та безпідставно заявляє про начебто «масштабні» фальсифікації під час виборів та підрахунку голосів.