Прем'єра Ізраїлю та кронпринца ОАЕ номінували на Нобелівську премію миру

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та кронпринца Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммада бен Заїда номінували на Нобелівську премію миру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що ці кандидатури висунув лорд Вільям Девід Трімбл за їхній внесок у підписання мирної угоди, яка відкрила Ізраїлю двері для нормалізації відносин з арабськими країнами.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю повідомив про номінацію, зазначивши, що Трімбл є Нобелівським лауреатом 1998 року за зусилля щодо врегулювання конфлікту у Північній Ірландії.

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Як повідомлялося, 15 вересня президент США Дональд Трамп очолив церемонію підписання угод між Ізраїлем та двома арабськими країнами – ОАЕ та Бахрейном, спрямованих на нормалізацію відносин.