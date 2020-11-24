У Москві за городянами стежитиме «третє око»

Мерія Москви розробить систему, яка буде збирати детальний "цифровий профіль" користувачів усіх міських послуг, включаючи дані про діючі дозволи, обмеження, оплату послуг і штрафів, а також якусь "лояльність".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє проект Михайла Ходорковського "Відкриті медіа".

Видання проаналізувало матеріали до тендера на оновлення вже діючої інформаційної системи моніторингу та аналізу інтернет-активості ("ІС СТАТС"), який Департамент інформаційних технологій Москви оголосив 20 листопада. За допомогою "СТАТС" мерія вже збирає детальну статистику і складає "портрет" користувачів різних міських послуг, враховуючи їхні стать, вік, рівень доходу та зв'язку з іншими користувачами. Система також може ідентифікувати користувачів за унікальними властивостями пристроїв, з яких вони заходять у мережу.

Тепер же передбачається "створення інструментів безперервного моніторингу активності користувачів на територіях та об'єктах міста Москви". Система отримає доступ до даних про заборгованість і штрафи, інформацію про проїзний документ і соцкарту, зможе відстежувати "медичні порушення". При цьому також буде відслідковуватися "лояльність". Розшифровки даного терміна в документах немає.

У документації затверджується, що всі зібрані дані є знеособленими і прив'язуються до унікального ідентифікатора профілю, який не містить паспортних даних. Однак технічний директор організації РосКомСвобода Станіслав Шакіров у коментарі для "Відкритих медіа" охарактеризував створювану систему як "єдину систему стеження за москвичами". Він зазначив, що система може допомогти чиновникам краще управляти міським господарством, проте додав, що "в такі системи завжди закладаються можливі механізми стеження". У самій мерії тендер поки не коментували.

Початкова ціна робіт складає 280 мільйонів рублів (3,7 млн ​​доларів).

Раніше влада Москви активно використовувала цифрові технології під час весняного режиму "самоізоляції", коли були введені електронні перепустки. Активно використовувалися також дані камер спостереження. Зараз для забезпечення обмежувальних заходів використовуються QR-коди - наприклад, для відвідування клубів.

Відомо, що у ряді регіонів Китаю вже деякий час діє система "соціального рейтингу", відповідно до якої на основі збору даних про поведінку громадян на них накладаються ті чи інші обмеження або, навпаки, відкриваються якісь можливості.