В Уганді загинули вже 45 людей після арешту опозиціонера

Щонайменше 45 громадян Уганди загинули в результаті вуличних заворушень, які були спровоковані арештом опозиційного кандидата у президенти й співака Бобі Вайна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

За даними місцевої поліції, понад 800 людей були затримані.

Зазначається, що ці вуличні заворушення стали найбільшими в країні за останнє десятиліття.

Самі ж сутички почалися після того, як поліція затримала 38-річного співака-опозиціонера Бобі Вайна через нібито порушення карантину, адже наразі через пандемію коронавірусу кандидати у президенти не можуть збирати понад 200 людей на політичних заходах.

Пізніше йому висунули звинувачення в необережній поведінці, яка ймовірно сприяла поширенню COVID-19.

Це вже було не перше затримання опозиціонера, який вимагає від діючого президента Йовері Мусевені залишити посаду після 36 років правління.

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Як повідомляв Укрінформ, унаслідок протестів в столиці Уганди, викликаних арештом опозиційного кандидата в президенти, загинуло вже 28 людей, десятки отримали поранення.

Самі ж вибори президента Уганди заплановані на наступний рік. Виборча комісія країни вже затвердила 11 кандидатів, у тому числі чинного президента.