В Уганді загинули вже 45 людей після арешту опозиціонера
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
За даними місцевої поліції, понад 800 людей були затримані.
Зазначається, що ці вуличні заворушення стали найбільшими в країні за останнє десятиліття.
Самі ж сутички почалися після того, як поліція затримала 38-річного співака-опозиціонера Бобі Вайна через нібито порушення карантину, адже наразі через пандемію коронавірусу кандидати у президенти не можуть збирати понад 200 людей на політичних заходах.
Пізніше йому висунули звинувачення в необережній поведінці, яка ймовірно сприяла поширенню COVID-19.
Це вже було не перше затримання опозиціонера, який вимагає від діючого президента Йовері Мусевені залишити посаду після 36 років правління.
Як повідомляв Укрінформ, унаслідок протестів в столиці Уганди, викликаних арештом опозиційного кандидата в президенти, загинуло вже 28 людей, десятки отримали поранення.
Самі ж вибори президента Уганди заплановані на наступний рік. Виборча комісія країни вже затвердила 11 кандидатів, у тому числі чинного президента.