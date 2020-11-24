Міністр економіки Вірменії подав у відставку

Міністр економіки Вірменії Тигран Хачатрян подав заяву про відставку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новости-Армения.

«Тигран Хачатрян напередодні подав заяву про відставку з посади міністра економіки Вірменії», - написала речниця міністерства Анна Оганян.

Вона також додала, що міністр продовжує виконувати свої обов'язки до прийняття відповідного рішення.

Повідомляється, що Хачатряна 15 жовтня 2018 року було призначено міністром економічного розвитку та інвестицій, 1 червня 2019 року перепризначено на посаді після перейменування відомства в Міністерство економіки.

Раніше свої посади залишили міністр закордонних справ Зограб Мнацаканян (наступник на цій посаді Ара Айвазян), міністр оборони Давид Тоноян (наступник - Вагаршак Арутюнян), міністр праці і з соціальних питань Заруї Батоян (замість неї призначено Месропа Аракеляна), міністр освіти, науки, культури і спорту Араїк Арутюнян (його посаду обійняв Ваграм Думанян).

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці.

Вірменія та Азербайджан уранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.