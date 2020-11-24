У Росії почався третій розгляд справи історика Дмитрієва

У російському Петрозаводську почався третій судовий розгляд у справі карельського історика, лідера регіонального відділення ПЦ "Меморіал" Юрія Дмитрієва, який відкрив урочище Сандармох.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Север.Реалии».

«У міському суді Петрозаводська почався черговий, третій за рахунком, розгляд справи голови карельського "Меморіалу" Юрія Дмитрієва, його обвинувачують у виготовленні дитячої порнографії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до будівлі суду прийшло багато людей, проте всередину нікого не пускають: через коронавірусні обмеження з квітня 2020 року в міськсуд можуть потрапити тільки учасники процесу.

Як повідомлялося, історик Юрій Дмитрієв перебуває під вартою з 2016 року.

З кінця 1980-х років, будучи керівником карельського відділення правозахисної організації «Меморіал», він досліджував місця масових розстрілів у Сандармоху, в тому числі багатьох українців - діячів культури, названих згодом представниками "Розстріляного Відродження".

Перша кримінальна справа за обвинуваченням Дмитрієва в дитячій порнографії, заведена в 2016 році, закінчилося навесні 2018 року виправдувальним вироком. Але це рішення було скасовано в червні 2018 року, вона була доповнена обвинуваченнями в розпусному поводженні з дітьми. 22 липня 2020 року Дмитрієва засудили до трьох з половиною років, що дозволило б звільнити його в листопаді 2020 року.

Однак Верховним судом Республіки Карелія у другій інстанції Дмитрієв був засуджений до 13 з половиною років ув'язнення. Крім того, за кількома статтями справа була відправлена ​​на новий розгляд.

«Меморіал» та інші правозахисні організації класифікували це рішення як політично мотивоване, тим більше що судовий процес був в основному закритим для громадськості.