У Білорусі опозиціонеру Бабарику висунули обвинувачення

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by в Телеграмі.

Віктору Бабарику висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 430 і ч. 2 ст. 235 КК Республіки Білорусь. Це отримання хабарів організованою групою в особливо великому розмірі, а також легалізація («відмивання») коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Перша стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 15 років зі штрафом і з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Друга - позбавлення волі на термін від 4 до 7 років зі штрафом і з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Також обвинувачення в отриманні хабарів висунули заступникам голови правління «Білгазпромбанку» Сергію Шабану, Олександру Ільясюку, Кирилу Бадею, Дмитру Кузьмичу, колишнім першому заступнику голови правління Олексію Задойку і заступнику голови правління Сергію Доброльоту. Засновнику ТОВ «Активлізинг» Віктору Кобяку висунуто обвинувачення в дачі хабара у великому розмірі.

«Всі фігуранти повністю визнали свою вину в інкримінованих їм злочинах, за винятком В.Бабарика», - йдеться у повідомленні КДБ.

Як повідомлялося, Бабарика затримали 18 червня. Правозахисна організація Amnesty International визнала Віктора Бабарика, а також кількох інших заарештованих опонентів Лукашенка в'язнями совісті.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.