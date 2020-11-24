У Німеччині планують посилити карантин перед Різдвом

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в ФРН з посиланням на ЗМІ.

Зокрема, гасло передріздвяного періоду - «Залишайтеся вдома».

За наявною інформацією, у країні передбачається посилення обмежень з 1 грудня. Зокрема, збиратися дозволять не більш як 5 людям із 2 домогосподарств, не враховуючи дітей віком до 14 років.

Святкувати безпосередньо з 23 грудня до 1 січня можна буде компанією у складі не більш як 10 людей (не враховуючи дітей), причому це мають бути члени лише двох домогосподарств.

Перед святами громадянам наполегливо рекомендують по змозі провести кілька днів на добровільному домашньому карантині. Аби люди мали таку можливість, шкільні канікули розпочнуться з 19 грудня.

Водночас планують заборонити використання новорічних феєрверків у громадських місцях і на вулиці.

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Частковий локдаун у ФРН, який набув чинності 2 листопада, буде продовжено до 20 грудня, тож ресторани не зможуть відкритися у цей період, за винятком регіонів, де кількість нових інфікувань становитиме менше 50 на 100 тисяч протягом тижня. Водночас масковий режим посилять - надягати маску необхідно буде не лише в магазині та транспорті, а й на майданчиках перед торгівельними точками і на зупинках.

За даними Інституту Роберта Коха, протягом останніх 24 годин у Німеччині зафіксовано 13 554 нові випадки коронавірусу, а загалом від початку пандемії - 942 687.

Згідно з даними порталу Worldometer, у світі зареєстровано 59 570 462 випадки коронавірусу, зокрема 1 403 111 летальних, одужало 41 237 829 людей.