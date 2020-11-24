Аеропорт Шанхаю скасував понад 500 рейсів через масове тестування на COVID-19

У міжнародному аеропорту Шанхаю «Пудун» скасовано більш як 500 авіарейсів, запланованих на вівторок, через масове тестування співробітників на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс, а ситуацію в аеропорту можна побачити на відео у Твіттері.

Крім цього, скасовано ще близько половини рейсів з інших аеропортів, які мали прямувати в Шанхай.

Зазначається, що масове тестування в цьому китайському аеропорту - одному з найбільших у країні - почалося після того, як у двох вантажників, які працювали з вантажем, який прибув з Північної Америки, без маски, підтвердили COVID-19.

У результаті в аеропорту утворилися великі черги, плутанина і тиснява.

Загалом за цей місяць у Шанхаї зафіксували 7 випадків інфікування коронавірусом, пов'язаних з роботою аеропорту.

Заступник керівника корпорації аеропортів Шанхаю Чжоу Цзюньлун 23 листопада повідомив, що керівництво організовує вакцинацію від коронавірусу для співробітників, робота яких пов'язана з підвищеною небезпекою.