У Франції значно знизилася добова кількість заражень COVID-19

У Франції за попередню добу зафіксовано найменшу за останні декілька місяців кількість нових інфікувань коронавірусом.

Про це засвідчила актуальна статистика Національного агентства громадського здоров’я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Станом на вечір 23 листопада у Франції виявлено 4 452 нових випадків інфікувань. Це значно менше, ніж фіксувалося щодоби упродовж попередніх декількох місяців, коли на початку листопада пік сягнув більше 62 тис. нових інфікувань коронавірусом за 24 години.

Водночас, кількість летальних випадків від COVID-19 у країні залишається високою. За останню добу померли 501 особа.

Загалом з початку пандемії у березні у Франції на коронавірусну хворобу захворіли 2 144 660 осіб. Було зафіксовано 49 232 летальних випадки.

У вівторок, 24 листопада, президент Франції Емманюель Макрон вкотре звернеться до нації та оголосить три етапи послаблення карантину. За оцінками французького уряду, нині країна подолала пік другої хвили пандемії.

Загалом із початку пандемії COVID-19 у світі було виявлено більше 59,5 мільйона випадків коронавірусу.