Мінфін США вперше може очолити жінка

Міністром фінансів Сполучених Штатів Америки вперше планують обрати жінку - колишню главу Федеральної резервної системи США Джанет Єллен.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Байден планує доручити 74-річній Єллен «очолити зусилля адміністрації щодо подальшого відновлення від руйнувань, завданих пандемією коронавірусу та пов’язаних з нею обмежень».

У разі призначення Єллен буде не тільки першою жінкою-головою ФРС і міністром фінансів, але й першою особою, яка очолила обидві організації та Раду економічних експертів Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно Джо Байден оголосив номінації на ключові посади в новій адміністрації, які відповідатимуть за напрями зовнішньої політики й національної безпеки.

Інавгурація наступного президента США має відбутися 20 січня 2021 року в Вашингтоні.

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