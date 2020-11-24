Мінфін США вперше може очолити жінка
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що Байден планує доручити 74-річній Єллен «очолити зусилля адміністрації щодо подальшого відновлення від руйнувань, завданих пандемією коронавірусу та пов’язаних з нею обмежень».
У разі призначення Єллен буде не тільки першою жінкою-головою ФРС і міністром фінансів, але й першою особою, яка очолила обидві організації та Раду економічних експертів Білого дому.
Як повідомляв Укрінформ, нещодавно Джо Байден оголосив номінації на ключові посади в новій адміністрації, які відповідатимуть за напрями зовнішньої політики й національної безпеки.
Інавгурація наступного президента США має відбутися 20 січня 2021 року в Вашингтоні.
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