В італійському Больцано протестували на COVID-19 майже 350 тисяч осіб

В італійській провінції Больцано протягом останнього вікенду протестували на хворобу COVID-19 346 тисяч жителів, що становить 61,9% населення провінції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Alto Adige.

За підсумками тестування, хворобу COVID-19 діагностували у майже 3 200 осіб (0,9%). Всього у провінції проживає близько пів мільйона людей.

Програма тестування населення була оголошена перед запланованим відкриттям початкових шкіл та дошкільних установ у вівторок. Тест на антигени був добровільним та безкоштовним.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 листопада у світі зареєстрували 58 985 500 випадків коронавірусу, зокрема 1 393 671 летальний випадок та 40 766 904 осіб одужали.