Канадська опозиція вважає, що Росії не місце у G7
Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів глава Консервативної партії Канади й лідер парламентської опозиції Ерін Отул.
“Якби я був прем’єр-міністром Канади, то точно не запрошував би Росію до G7”, - сказав Отул.
На його переконання, міжнародній політиці потрібна зміна балансу.
“Канаді й іншим ліберальним демократіям, які дотримуються правил, пропагують безпеку, мир і вільну торгівлю, слід перестати дозволяти поганим сторонам отримувати користь від членства в міжнародних організаціях, на кшталт СОТ і G7, поки ці сторони порушують міжнародне право й суверенітет сусідів”, - зазначив політик.
Він наголосив, що “важливим є продовження дотримання жорсткої позиції щодо Росії”.
Росію було виключено із Великої вісімки в 2014 році після спроби незаконної анексії Криму. Тодішній прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер був одним із основних прибічників ідеї виключення Росії зі складу цього впливового міжнародного форуму.