Канадська опозиція вважає, що Росії не місце у G7

Канадська опозиція не має наміру сприяти поверненню Росії до Великої сімки.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів глава Консервативної партії Канади й лідер парламентської опозиції Ерін Отул.

“Якби я був прем’єр-міністром Канади, то точно не запрошував би Росію до G7”, - сказав Отул.

На його переконання, міжнародній політиці потрібна зміна балансу.

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“Канаді й іншим ліберальним демократіям, які дотримуються правил, пропагують безпеку, мир і вільну торгівлю, слід перестати дозволяти поганим сторонам отримувати користь від членства в міжнародних організаціях, на кшталт СОТ і G7, поки ці сторони порушують міжнародне право й суверенітет сусідів”, - зазначив політик.

Він наголосив, що “важливим є продовження дотримання жорсткої позиції щодо Росії”.

Росію було виключено із Великої вісімки в 2014 році після спроби незаконної анексії Криму. Тодішній прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер був одним із основних прибічників ідеї виключення Росії зі складу цього впливового міжнародного форуму.