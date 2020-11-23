Британія послабить карантин спеціально до Різдва

Уряд Великої Британії планує скасувати карантинні обмеження для населення спеціально в період Різдва, щоб дати можливість сім’ям повноцінно відзначити це свято та відвідати родичів.

Як передає Укрінформ про це повідомляє Sky News із посиланням на прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона, який оприлюднив новий план протидії пандемії COVID-19.

Хоча новий урядовий план передбачає загальне посилення карантинних обмежень із 2 грудня, проте в дії цих обмежень буде пауза з нагоди Різдва, яка триватиме до 5 днів.

Так, у ці дні дозволятиметься працювати усім закладам роздрібної торгівлі (в тому числі в нічний період), спортзалам, буде дозволено роботу барів, пабів та ресторанів після 22 години. Окрім того, в зонах із третім рівнем епідеміологічної небезпеки буде запущена програма масового тестування населення.

Наразі обговорюється, скільком родинам буде дозволено водночас збиратися разом для святкування.

Після остаточного узгодження цього плану він буде запропонований для схвалення урядам Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

Як відомо, жорсткі карантинні обмеження стали причиною помітних суперечностей у лавах Консервативної партії, яка зараз при владі в Об’єднаному Королівстві.

Загалом із початку пандемії в цій країні підтверджено 1,51 млн випадків COVID-19, включаючи близько 55 тис. летальних.