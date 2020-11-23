Пенсіонери і медики вийдуть на акцію протесту у Мінську

У Мінську в понеділок, 23 листопада, пройде Марш мудрості за участю пенсіонерів, а також акція солідарності медиків "Білий щит".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал НEXTA Live.

Обидві акції розпочнуться о 14:00 за місцевим часом біля Червоного Костелу. Далі планується, що учасники акцій пройдуть по проспекту Незалежності, не спускаючись у підземні переходи, а потім зроблять зупинку на Жовтневій площі.

За словами організаторів, акція завершиться на площі Якуба Коласа.

Раніше білоруські силовики затримали 380 учасників акції протестів, яка пройшла по всій країні в неділю 22 листопада, повідомляє правозахисний центр «Весна».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Читайте також: Білоруська автокефальна православна церква оголосила Лукашенку анафему

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська пред'явила ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низки вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». Із 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.

Фото: TUT.BY