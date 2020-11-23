Пенсіонери і медики вийдуть на акцію протесту у Мінську
Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал НEXTA Live.
Обидві акції розпочнуться о 14:00 за місцевим часом біля Червоного Костелу. Далі планується, що учасники акцій пройдуть по проспекту Незалежності, не спускаючись у підземні переходи, а потім зроблять зупинку на Жовтневій площі.
За словами організаторів, акція завершиться на площі Якуба Коласа.
Раніше білоруські силовики затримали 380 учасників акції протестів, яка пройшла по всій країні в неділю 22 листопада, повідомляє правозахисний центр «Весна».
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.
13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська пред'явила ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низки вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». Із 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.
Фото: TUT.BY