Китай пропонує присвоювати людям QR-коди з даними про COVID-19

Голова КНР Сі Цзінпін під час саміту G20 запропонував використовувати QR-коди для створення єдиного міжнародного механізму сертифікатів стану здоров'я громадян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.

«Китай запропонував глобальний механізм взаємного визнання сертифікатів здоров'я на основі результатів тестів на нуклеїнові кислоти у формі міжнародно визнаних QR-кодів. Ми сподіваємося, що до цього механізму приєднається більше країн», - сказав він.

Як зазначає видання ВВС, суть механізму проста: дані про аналізи людини на COVID-19 зашифровуються в QR-код, який зберігається в смартфоні. За допомогою спеціального додатка інформацію зчитати можна відразу з телефону пред'явника.

Таку систему «кодів здоров'я» в Китаї почали використовувати з початку пандемії, і Цзінпін під час саміту G20 запропонував світовим лідерам наслідувати приклад КНР і зробити таку систему глобальною, щоб полегшити роботу глобальних подорожей, виробничих ланцюжків і поставок продукції.

Фото: Xinhua