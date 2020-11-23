Китай пропонує присвоювати людям QR-коди з даними про COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.
«Китай запропонував глобальний механізм взаємного визнання сертифікатів здоров'я на основі результатів тестів на нуклеїнові кислоти у формі міжнародно визнаних QR-кодів. Ми сподіваємося, що до цього механізму приєднається більше країн», - сказав він.
Як зазначає видання ВВС, суть механізму проста: дані про аналізи людини на COVID-19 зашифровуються в QR-код, який зберігається в смартфоні. За допомогою спеціального додатка інформацію зчитати можна відразу з телефону пред'явника.
Таку систему «кодів здоров'я» в Китаї почали використовувати з початку пандемії, і Цзінпін під час саміту G20 запропонував світовим лідерам наслідувати приклад КНР і зробити таку систему глобальною, щоб полегшити роботу глобальних подорожей, виробничих ланцюжків і поставок продукції.
Фото: Xinhua