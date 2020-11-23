У Трампа стверджують, що переходу його адміністрації 2016 року теж заважали

На тлі відмови проводити процедури передачі влади Джо Байдену чинний президент США Дональд Трамп і його союзники стверджують, що чотири роки тому його адміністрації також було відмовлено у справедливому переході.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

«Необхідно пам'ятати, що у цього президента (Трампа - ред.) ніколи не було впорядкованої передачі влади», - сказала прессекретар Трампа Кейлі МакЕнані журналістам.

Однак видання твердження з боку Білого дому називає неправдивими, оскільки наступного дня після поразки 2016 року демократ Гілларі Клінтон поступилася: «Дональд Трамп буде нашим президентом», - сказала вона.

Наступного дня президент Барак Обама, який називав Трампа «суттєвою загрозою для нації», запросив новообраного президента до Білого дому і відвідав його в Овальному кабінеті. Помічники Обами, в свою чергу, запропонували допомогу новим співробітникам Трампа.

«Мій пріоритет номер один протягом найближчих двох місяців - спробувати полегшити перехід, який забезпечить успіх нашого обраного президента», - сказав тоді Обама.

Як зазначає видання, команда Трампа не помиляється в тому, що його власний перехід до влади був хаотичним, але безлад багато в чому був справою його рук. Трамп звільнив главу свого переходу, колишнього губернатора Нью-Джерсі Кріса Крісті, й відмовився від місяців планування на користь процесу найму до Кабінету, який часом нагадував реаліті-шоу. Його команда також проігнорувала пропозиції допомоги попередньої адміністрації Обами.

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Як повідомляв Укрінформ, обраний президент США Джо Байден уже приступив до формування нової адміністрації і визначив кандидатури для призначення на ключові позиції в Білому домі.

У той же час чинний президент США Дональд Трамп продовжує оскаржувати перемогу Байдена на виборах і відмовляється проводити процедури передачі повноважень новій адміністрації.

Фото: The White House