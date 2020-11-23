Німеччина продовжить дотримуватися Договору про відкрите небо - Маас

Німеччина жалкує у зв'язку з виходом США з Договору про відкрите небо і обіцяє зі свого боку активно працювати в його рамках.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, коментуючи набуття чинності рішення Вашингтона вийти з програми, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми глибоко шкодуємо, що Сполучені Штати вирішили піти на цей крок і зараз його реалізують. Наша власна позиція щодо договору залишається незмінною: ми вважаємо, що це є важливою частиною архітектури контролю над озброєннями, яка допомагає побудувати взаємну довіру і, таким чином, підвищити безпеку в північній півкулі від Владивостока до Ванкувера», - заявив Маас.

Він підкреслив, що німецький уряд продовжить реалізацію контракту, для чого нещодавно придбав новий літак спостереження Airbus A319.

Крім того, додав дипломат, Німеччина прагне всебічної модернізації контролю над звичайними озброєннями в Європі. Треба адаптувати існуючі багатосторонні договори та створити нові механізми зміцнення довіри, якщо ми хочемо бути готовими до викликів миру та безпеці в цьому столітті, сказав Маас.

Як повідомлялося, 22 листопада, через півроку після оголошення США про намір вийти з Договору, членство Сполучених Штатів у ньому припинилось. Водночас США заявили, що можуть переглянути таке рішення, якщо Росія повернеться до виконання Договору в повному обсязі.

Договір про відкрите небо (ДВН) — багатостороння міжнародна угода, підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів ОБСЄ з метою сприяння зміцненню довіри між державами через удосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю та за дотриманням чинних договорів у галузі контролю над озброєннями. За Договором, його учасники можуть здійснювати обльоти територій один одного.