Німеччина продовжить дотримуватися Договору про відкрите небо - Маас

Німеччина продовжить дотримуватися Договору про відкрите небо - Маас

Укрінформ
Німеччина жалкує у зв'язку з виходом США з Договору про відкрите небо і обіцяє зі свого боку активно працювати в його рамках.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, коментуючи набуття чинності рішення Вашингтона вийти з програми, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми глибоко шкодуємо, що Сполучені Штати вирішили піти на цей крок і зараз його реалізують. Наша власна позиція щодо договору залишається незмінною: ми вважаємо, що це є важливою частиною архітектури контролю над озброєннями, яка допомагає побудувати взаємну довіру і, таким чином, підвищити безпеку в північній півкулі від Владивостока до Ванкувера», - заявив Маас.

Він підкреслив, що німецький уряд продовжить реалізацію контракту, для чого нещодавно придбав новий літак спостереження Airbus A319.

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Крім того, додав дипломат, Німеччина прагне всебічної модернізації контролю над звичайними озброєннями в Європі. Треба адаптувати існуючі багатосторонні договори та створити нові механізми зміцнення довіри, якщо ми хочемо бути готовими до викликів миру та безпеці в цьому столітті, сказав Маас.

Як повідомлялося, 22 листопада, через півроку після оголошення США про намір вийти з Договору, членство Сполучених Штатів у ньому припинилось. Водночас США заявили, що можуть переглянути таке рішення, якщо Росія повернеться до виконання Договору в повному обсязі.

Договір про відкрите небо (ДВН) — багатостороння міжнародна угода, підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів ОБСЄ з метою сприяння зміцненню довіри між державами через удосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю та за дотриманням чинних договорів у галузі контролю над озброєннями. За Договором, його учасники можуть здійснювати обльоти територій один одного.

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