На Далекому Сході Росії вирує крижаний шторм

На Далекому Сході Росії внаслідок потужного крижаного шторму без тепла, електрики та води лишилися понад 150 тисяч людей.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії заявили, що внаслідок шторму найбільше постраждав Владивосток, де розташовано Тихоокеанський флот РФ. В області оголосили надзвичайний стан.

На фотографіях і відео зафіксовані десятки завалених ліній електропередач і стовпів, а також жителі міста, які вишиковуються у черги до переносних польових кухонь, щоб отримати гарячу їжу, питну воду і газ для приготування їжі.

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Керівництво області заявило, що станом на 22 листопада близько 60 000 жителів Владивостока – приблизно одна десята населення міста – залишалися без електрики за температури нижче нуля.

За свідченнями представника місцевої метеорологічної служби, в деяких місцях лід, що покривав місто, був завтовшки 12 міліметрів – чого, за його словами, не спостерігалося в регіоні вже кілька десятиліть.