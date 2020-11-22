У Білорусі затримали вже майже 300 протестувальників

Білоруські силовики затримали 278 учасників акції протестів, яка пройшла по всій країні в неділю 22 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

Більшість затримань відбулося у столиці Мінську. Однак у списку затриманих також є і учасники акції протестів у регіонах - Пінськ, Боровляни, Заславль, Ляховичи, Новополоцьк і Гродно.

За даними прес-служби ГУВС Мінміськвиконкому, в неділю в Мінську за порушення законодавства про масові заходи затримані більше 200 осіб. Щодо них проводиться перевірка.

Тим часом волонтери повідомляють вже про 6 затриманих, яких з РУВС забрали в медустанови.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська пред'явила ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня у країні почалася нова хвиля масштабних протестів.

фото: TUT.BY