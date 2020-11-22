МВС Білорусі підтверджує, що застосувала світлошумові гранати на акціях

Офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова повідомила, що на акціях протесту в Мінську в неділю використовувалися спецзасоби.

Як передає Укрінформ, про це вона сказала "Інтерфакс-Захід".

"Під час затримання осіб, які порушували громадський порядок та чинили опір співробітникам міліції, були застосовані в Мінську, зокрема, спецзасоби", - сказала Чемоданова.

Вона уточнила, що в столиці збиралися групи людей, які "порушували громадський порядок, виходили на проїжджу частину, блокували рух транспорту".

"Водночас громадян неодноразово попереджали про неприпустимість порушення громадського порядку", - підкреслила представник МВС.

Раніше стало відомо, що в Мінську на Кам'яній Гірці проти демонстрантів застосували спецзасоби. За останніми даними правозахисників з центру «Весна», кількість затриманих протестувальників під час недільної акції протесту по всій Білорусі зросла до 203 людей.

У списку затриманих понад сотня є жителями столиці Мінська. Також в числі затриманих жителі Гродно, Заславля, Новополоцка і Пінська.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабних протестів.