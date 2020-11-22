Ізраїльська авіація вдарила по сектору Гази

Авіація військово-повітряних сил Ізраїлю у неділю завдала ударів по цілях в Газі у відповідь на запущені ракети у бік ізраїльської території.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (IDF) в Twitter.

«У відповідь на ракету, яку було випущено з сектору Гази в бік Ізраїлю раніше вночі, ізраїльські ВПС ударили по військових цілях ХАМАС у Газі, зокрема: два майданчики з виробництва ракетних боєприпасів, підземні інфраструктури та військовий склад», - заявили в IDF.

За даними Times of Israel, в ході операції були задіяні як літаки, так і гелікоптери ВПС.

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Зазначається, що до проведення спецоперації ізраїльськими військовими, радикальний ісламістський рух ХАМАС запустив ракету у суботу вночі у бік південного ізраїльського міста Ашкелон, вдаривши по одному зі складів. За даними місцевих ЗМІ, одна вагітна жінка постраждала, коли бігла у сховище після включення сирени у місті.