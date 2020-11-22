На сайті ЦВК Грузії стався збій під час оприлюднення результатів другого туру виборів

У роботі сайту Центральної виборчої комісії (ЦВК) Грузії стався збій під час оприлюднення результатів другого туру парламентських виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новости-Грузия.

«Під час завантаження підсумків виборів на сайт results.cec.gov.ge був зафіксовано технічний / програмний збій, причини якого з'ясовуються. Можливо, мало місце проникнення ззовні », - сказано в заяві.

Через збій ЦВК завантажувала результати виборів, а також кінцеві протоколи за допомогою резервних посилань. Наразі сайт працює як зазвичай.

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Зазначається, що 21 жовтня другий тур парламентських виборів проходив у 17 з 30 одномандатних округів. Виборці обирали з двох мажоритарних кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі парламентських виборів 31 жовтня.

За попередніми даними ЦВК, правляча «Грузинська мрія» перемагає у всіх 17 округах. Опозиційні партії бойкотували другий тур, а своїх прихильників закликали ігнорувати голосування. Їхні імена кандидатів значилися в бюлетенях формально.