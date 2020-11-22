В Австрії за день пограбували сейфи трьох банків

В Австрії протягом дня група зловмисників пограбувала індивідуальні банківські сейфи у трьох різних банківських установах у федеральних землях Нижня Австрія та Відень.

Як передає Укрінформ, про це інформує у суботу австрійський суспільний телерадіомовник ORF.

"На даний момент наше земельне управління кримінальної поліції займається двома банками у Нижній Австрії, а наші колеги з Відня – банком у 19 районі", - заявив речник поліції Нижньої Австрії Йоганн Баумшлагер.

Поліції на даний момент не відомо, чи постраждали інші банки.

Три окремих інциденти відбулися майже ввечері п’ятниці, 13 листопада. Двоє невідомих увійшли до відділенні Bank Austria у місті Клостернойбург (Нижня Австрія) близько 18.40 і залишило його о 23.20. Пограбування регіональному філіалу банку Raiffeisen у Мьодлінгу (передмістя Відня, земля Нижня Австрія) відбувалося з 20:07 до 23:1. Банківські комірки у ще одному філіалі Raiffeisen, у 19-му районі Відні, зловмисники грабували майже одночасно – з 08:00 до 20:00. Поліція наразі підозрює виходить з того, що пограбування було здійснено групою з шести осіб.

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В усіх випадках було пограбовано індивідувальні банківські сейфи з цілодобовим доступом. Відповідно до камери спостережень у банках, грабіжники залишали банківські установи із сумками та рюкзаками. Як саме їм вдалося обійти систему безпеки та охорони, поки невідомо. Також поки неясно яку саму суму готівки та цінностей було викрадено з сейфів клієнтів у трьох банках.