Журналіст «увірвався» до закритої онлайн-конференції міністрів ЄС

Нідерландський журналіст підключився до закритої онлайн конференції міністрів ЄС.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на ВВС.

Love the Borrell sign-off. "Bye bye, thank you". After warning the journalist he may be arrested. A modern-day Michael Fagan, in Brussels. #thecrown #theeu https://t.co/R8DXgOs4N4 — Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 21, 2020

“Нідерландському журналісту вдалося втрутитися і перервати конфіденційну відеоконференцію міністрів оборони ЄС”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нідерландський журналіст з RTL Nieuws доєднався до закритої зустрічі після того, як міністр оборони Нідерландів випадково засвітив деякі дані у Твітері, що допомогло журналісту увійти в систему.

Здивований журналіст, коли зрозумів, що долучився до закритої зустрічі, почав вітатися і розмахувати руками, аби привернути увагу, що він також став учасником зустрічі. Згодом він вибачився, що перервав конференцію. А ще запевнив, що не мав на меті втручатися в неї.

І хоча з одного боку це виглядає як випадкове, кумедне хакерство, з іншого у цьому інциденті вбачають серйозні питання щодо безпеки конфіденційних зустрічей ЄС.

Після інциденту усіх відповідальних за такі зустрічі попросили уважніше ставитися до захисту, а міністрів бути обачнішими з постами у соцмережах.