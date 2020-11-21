В Уганді зростатає кількість жертв вуличних заворушень

Під час масових вуличних протестів в Уганді загинуло вже 28 людей, щонайменше 75 були поранені.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на речника поліції Уганди Фреда Енангу пише Сіньхуа.

Зазначається, що протестувальники отримали травми від куль, каністр сльозогінного газу й інших інцидентів.

Поліція затримала 577 осіб, у яких вилучила “гори шин, пляшки, каністри пального та докази фінансових операцій для підтримки заворушень”.

“Масові протести із застосуванням насильства керувалися групою із 300 осіб, які активно координували розподіл шин до точок зіткнення із застосуванням машин й комерційних мотоциклів”, - розповів Енанга.

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Сіньхуа нагадує, що заворушення в Уганді розпочалися в середу після арешту опозиціонера Роберта Куагулануй нібито за порушення пов’язаного із COVID-19 карантину під час виборчої кампанії.

Вибори президента Уганди заплановані на наступний рік. Виборча комісія країни вже затвердила 11 кандидатів, в тому числі чинного президента.

Фото: AFP