У Бразилії вже шість мільйонів хворих на COVID-19

Від початку пандемії кількість хворих на COVID-19 у Бразилії перевищила шість мільйонів.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Бразилії пише Сіньхуа.

“Упродовж минулої доби у Бразилії виявили 38 397 нових випадків COVID-19, що довело загальнонаціональний рівень інфікування до 6 020 164 осіб”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що упродовж останньої доби у країні зареєстрували 552 смерті, з урахуванням яких від початку пандемії у березні недуга забрала 168 613 життів.

Протягом останніх тижнів у Бразилії зростає швидкість поширення хвороби, особливо в Сан-Паулу й Ріо-де-Жанейро.

“У найбільш населеному штаті Сан-Паулу виявили 1 200 348 випадків інфікування COVID-19 й 41 179 смертей від хвороби, за ним слідує штат Ріо-де-Жанейро, в якому зареєстрували 336 915 випадків інфікування й 21 938 смертей”, - зауважує Сіньхуа.

Додамо, що Бразилія утримує друге місце у світі за кількістю смертей від COVID-19. Найбільше людей померло від недуги у США, а на третьому місці наразі Індія.

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