Європейський оборонний сектор страждає від фрагментарності – Боррель

Європейський Союз вперше в історії провів річний оборонний огляд, так званий CARD (Coordinated Annual Review on Defence), який виявив вразливі місця європейського оборонного сектору, зокрема його фрагментарність, яка значно впливає на спроможності Європи відповідати на сучасні та майбутні виклики.

Про це у п’ятницю на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з питань оборони заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Повний виступ Високого представника ЄС та його відповіді на запитання преси можна подивитися на мультимедійному порталі Євросоюзу.

«Як ми чітко побачили з доповіді в рамках CARD, європейська оборона страждає від фрагментації, дублювання та неефективного оперативного управління. Хочу надати вам кілька прикладів з багатьох даних і висновків, що містяться у доповіді. Так, США мають лише один тип основного бойового танку. Лише один. Тут, у Європі, Європейські збройні сили оперують 16-ма різними видами танків. У військово-морських силах ми (європейці) маємо понад 30 різних видів надводних кораблів – корвети, фрегати, есмінці… Сполучені Штати, які мають дуже потужний флот – вони мають лише чотири таких види. Те ж саме можна сказати й про військово-повітряні сили», - сказав Високий представник ЄС.

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Він зауважив, що така фрагментація відбивається на вартості та обслуговуванні таких спроможностей, у ремонті та взаємосумісності, і все це, з точки зору економіки, виливається у величезні суми.

При цьому, відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, Боррель наголосив, що таке порівняння не є проявом бажання Європи протиставити себе Сполученим Штатам, або оголосити суперництво з ними.

«Коли ми чуємо про стратегічну автономію ЄС, дуже багато залежить від того, який зміст люди вкладають у це поняття. Не йдеться про те, щоб бути незалежними або виходити з НАТО, або забути про наше стратегічне партнерство з США, хоча деякі люди, схоже, інколи бояться саме цього. Ні, це питання про розбудову власних спроможностей, щоб додати їх до спільних зусиль, і робити це в інших сферах – від фармакології до війська. Термін «стратегічна автономія» з’явився у військовій сфері, і тому були великі дискусії, як він співвідноситься з НАТО. Але зараз він впливає на багато інших аспектів нашої зовнішньої та безпекової політики», - зауважив Високий представник ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, уперше про стратегічну автономію ЄС у сфері оборони в офіційному Брюсселі почали говорити після бурхливих подій 2014 року, за часів Єврокомісії під керівництвом Жан-Клода Юнкера. Тодішній Високий представник ЄС Федеріка Могерині неодноразово наголошувала, що ЄС не є оборонним союзом, тож стратегічна автономія не розглядається як альтернатива НАТО або безпековому партнерству із США. Навпаки, вона покликана посилити таку співпрацю за рахунок зміцнення спроможностей країн-членів ЄС, особливо тих, що одночасно є й членами Північноатлантичного Альянсу.

Після 2019 року, коли почав діяти новий склад Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн, змістовна частина оборонної політики ЄС була посилена новими елементами, серед яких, - створення оборонного фонду, так званого Фонду миру для підтримки цивільних та військових місій ЄС за кордоном, а також програма Постійного структурованого співробітництва PESCO, яка дозволяє координувати науково-дослідницькі роботи в оборонній сфері та діяльність європейського ВПК.

Фото: European Union