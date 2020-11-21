Канада поки не відновлюватиме польоти Boeing 737 MАХ

Попри надання Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA) дозволу на відновлення експлуатації Boeing 737 MAX, Канада поки не пускатиме цей літак у свій авіаційний простір.

Про це в Оттаві заявив міністр транспорту Канади Марк Гарно, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Обмеження на виконання комерційних польотів літаками моделі Boeing 737 MAX у канадському авіаційному просторі залишаються в дії. Їх не скасують поки міністерство не упевниться, що усі його занепокоєння стосовно безпеки владналися і що у Канаді діють покращені процедури та навчання екіпажу”, - сказав Гарно.

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За його словами, експерти міністерства транспорту Канади продовжують власний незалежний процес перевірки запропонованих змін до літака, який має завершитися “дуже скоро”. “Однак те, що затвердила FAA, і що Канада вимагатиме від своїх перевізників, різнитиметься. Серед цих відмінностей будуть додаткові процедури у кабіні екіпажу та перед вильотом, а також інакше навчання”, - зауважив міністр.

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Нагадаємо: Авіакомпанії почали використовувати літаки Boeing 737 Max у 2017 році, однак у березні минулого року літак Boeing 737 MAX 8 розбився в Ефіопії через шість місяців після авіакатастрофи за участю цієї ж моделі в Індонезії. Всього загинули майже 350 осіб. Після трагедії в Ефіопії регулятори по всьому світу заборонили літакам сімейства MAX літати.

Аварії спричиняло програмне забезпечення системи управління польотами MCAS через несправні показники датчиків.

Американські та європейські регулятори вже дозволили експлуатацію літаків після того, як Boeing запропонував внести зміни у програмне забезпечення й комп'ютерні системи авіалайнера.