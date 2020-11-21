Старший син Трампа захворів на COVID-19 – ЗМІ

Старший син президента Трампа, Дональд Трамп-молодший, отримав позитивний результат на коронавірус і пішов на самоізоляцію.

Про це повідомили агентству Bloomberg три джерела, ознайомлені із ситуацією, у тому офіційні представники, передає Укрінформ.

«Речник Трампа-молодшого заявив, що той безсимптомно переносить COVID-19»,- зазначає видання.

Таким чином, син глави Білого дому став ще одним з кількох десятків людей з президентського кола, які були заражені вірусом, включаючи самого Дональда Трампа.

Крім того, у п’ятницю стало відомо, що позитивний тест отримав син Руді Джуліані, Ендрю Джуліані, який працює помічником у Білому домі. Діагноз COVID-19 раніше підтвердився і в помічниці віцепрезидента Ханни Макінніс.

Нагадаємо: США й надалі перебувають на першій позиції за кількістю виявлених хворих на COVID-19 у світі.