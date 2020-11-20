У Джорджії затвердили перемогу Байдена над Трампом

Державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер офіційно сертифікував (формально затвердив - ред.) перемогу новообраного президента Джо Байдена після ручного перерахунку голосів у штаті.

З відповідною заявою він виступив у п'ятницю, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Як державний секретар, я вважаю, що цифри, які ми сьогодні представляємо (після перерахунку голосів - ред.), є правильними", - заявив Раффенспергер під час спеціальної пресконференції.

Процедура затвердження результатів виборів у штаті державним секретарем де-факто завершила спроби республіканців оскаржити перемогу демократа Джо Байдена в Джорджії - через порівняно невелику різницю в голосах після попереднього підрахунку голосів, у судовому порядку було прийняте рішення провести ручний перерахунок бюлетенів.

Як повідомляв Укрінформ, після перерахунку Байден зберігав перевагу над Трампом на 12 284 голоси. Це дещо менша різниця порівняно з попереднім результатом (близько 14 тис. голосів), однак свідчить про впевнену перемогу демократа Байдена.

В американському штаті Джорджія, де провели повний перерахунок голосів на президентських виборах вручну, знайшли понад 2 600 бюлетенів, які не були включили до кінцевої цифри.

Фото: АА