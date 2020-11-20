Дружина експрезидента Вірменії померла від COVID-19

Від ускладнень (COVID-19) коронавірусу померла дружина колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна Рита.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє news.am.

«З глибоким болем повідомляємо, що 20 листопада на 58-му році життя померла дружина третього президента Вірменії Сержа Саргсяна Рита Саргсян», - йдеться у повідомленні Офісу експрезидента.

За даними ЗМІ, Рита Саргсян інфікувалася коронавірусом і останніми днями перебувала у вкрай тяжкому стані.

Агентство міжнародної інформації Новини-Вірменія повідомляє, що дружину експрезидента було перевезено для лікування за кордон.

За даними Worldometer, станом на ранок 20 листопада в світі зареєстрували 57 236 335 випадків коронавірусу, зокрема 1 365 634 летальні випадки і 39 722 802 одужання.

Фото: АА