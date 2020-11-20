Рівень захворюваності на COVID-19 у Бельгії за два тижні впав на 61%

У результаті цілеспрямованої політики уряду Бельгії щодо стримування пандемії та дотримання громадянами самообмежень, за два минулі тижні показник захворюваності на COVID-19 впав відразу на 61 відсоток – до 688,1 інфікованих на кожні 100 тис. населення.

Як повідомляє Укрінформ, про це у розповідає бельгійське видання «The Brussels Times» із посиланням на бельгійський медичний дослідницький інститут Sciensano.

Ще на початку місяця Бельгія була серед найгірше уражених інфекцією європейських країн із середнім показником у 1 609 хворих на кожні 100 тисяч населення.

«Протягом минулих двох тижнів кількість підтверджених випадків інфекції впала, до середнього показника 688.1 випадків на кожні 100 тисяч населення, що складає зниження на 61 відсоток у порівнянні з попереднім двотижневим періодом. За сім днів - з 10 по 16 листопада - у середньому 4 353 людини щоденно отримували позитивні тести на коронавірус, що менше на 37 відсотків, ніж тиждень тому», - йдеться у повідомленні.

Упродовж поточного тижня, у середньому, щодня з інфекцією COVID-19 потрапляли 372 нових пацієнти, що на 25 відсотків менше показника минулого тижня. Загалом у бельгійських лікарнях наразі перебувають 5 650 коронавірусних хворих (на 247 менше від учора), з них 1 284 - у відділеннях інтенсивної терапії, 837 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

У період з 10 по 16 листопада середній показник щоденної смертності від коронавірусу склав 186, що на 6,9 відсотки менше, ніж тиждень тому. Усього з початку пандемії у Бельгії від наслідків інфекції загинули 15 196 людей.

За весь період з початку спалаху хвороби кількість інфікованих у Бельгії сягнула 550 264 осіб. За цей же період в країні було проведено 5 600 827 тестів, з яких більше 28 тис. щодня робилися протягом минулого тижня з середнім показником позитивних тестів у 18,7 відсотки. При цьому з 21 жовтня в Бельгії тести роблять лише тим людям, які мають виражені симптоми хвороби. З наступного понеділка пройти тестування знову зможуть всі, кому це необхідно.

Репродуктивний рейтинг коронавірусу, тобто, кількість нових інфікованих на одну хвору людину, в Бельгії стабільно тримається на позначці нижче 1.0 (0,80 – на цьому тижні), що означає, що кількість нових випадків інфекції продовжує скорочуватися.

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Водночас, за даними видання, уряд Бельгії не поспішає із послабленням обмежувальних заходів. Прем’єр-міністр країни закликав громадян залишатися вдома на Різдво, та провести його у колі родини, без запрошення гостей, щоб 2021 рік дійсно виявився кращим за поточний. Як зазначають медичні урядові інституції, задоволення під час Різдвяних свят у компанії друзів не зможе компенсувати тяготи ймовірної третьої хвилі.

Проте адміністрація столичного регіону Брюсселя продовжила комендантську годину, яку було введено у жовтні до 19 листопада, принаймні до 13 грудня, що означає, що мешканці столиці не мають виходити з будинків з 22.00 до 6.00 без поважної причини.

Уряд Бельгії вийшов з пропозицією перенести терміні проведення так званої «чорної п’ятниці», яка у цьому році припадає на 27 листопада, з огляду на те, що більшість магазинів «не першої необхідності», які могли б влаштувати масовий розпродаж, вимушено зачинені у зв’язку із карантинними заходами.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 57 236 335 випадків коронавірусу, зокрема 1 365 634 летальні, подолали хворобу 39 722 802 особи.

Фото: Cathy Berx. ©Photo News