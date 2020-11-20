У США через COVID-19 відклали першу за майже 70 років страту жінки

Американський федеральний суд відтермінував страту Лізи Монтгомері через те, що обидва її адвокати захворіли на коронавірус (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News.

Згідно з ухвалою суду, страта жінки забороняється до кінця цього року.

На думку судді Рендолфа Мосса, таке рішення дасть адвокатам засудженої необхідний для лікування від коронавірусу час та змогу подати петицію до президента з проханням помилувати жінку.

Зазначається що адвокати захворіли на коронавірус під час переїздів до в’язниці, де наразі відбуває покарання за вбивство Ліза Монтгомері.

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У Мін'юсті США відмовилися коментувати рішення суду.

Як повідомляв Укрінформ, у США вперше за майже 70 років призначили першу страту жінки, що мала відбутися 8 грудня. Засуджена Ліза Монтгомері була визнана винною у вбивстві вагітної жінки в штаті Міссурі у 2004 році.