Коронавірус у Росії: кількість заражень за добу перевищила 24 тисячі

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Росії становить абсолютний максимум за весь період пандемії - 24 318 випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

За даними оперативного штабу, в Москві за добу поставлено абсолютний рекорд за числом нових випадків коронавірусу: 6 902. Водночас весняний максимум, зазначений на початку травня, становив 6 703. Померли 77 пацієнтів, а 5 836 були виписані після одужання.

У цілому по країні за добу помер 461 пацієнт, після одужання виписано 24 758.

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Підсумком наростання в Росії зареєстровано 2 млн 039 тис. 926 випадків коронавірусної інфекції, 35 311 померлих і 1 млн 551 тис. 414 виписаних. Лікування продовжує 453 201 пацієнт.

Зазначається, що за даними сайту стопкоронавирус.рф, в незаконно окупованому Росією Криму за добу захворіло ще 56 осіб, а одужав 91. Усього на українському півострові зареєстровано 3 751 випадків COVID-19. З них 3 129 людей вже видужало, а 99 померло.

За даними Worldometer, станом на ранок 20 листопада в світі зареєстрували 57 236 335 випадків коронавірусу, зокрема, 1 365 634 летальних випадки і 39 722 802 одужання.