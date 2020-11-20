У Каліфорнії запровадили комендантську годину через COVID-19

В американському штаті Каліфорнія з суботи на місяць запроваджують комендантську годину задля стримування поширення COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.

«Через збільшення кількості випадків COVID-19 Каліфорнія вводить обмежену комендантську годину», - написав Ньюсом.

Він зазначив, що в округах, що входять до фіолетової зони обмежень, із суботи протягом місяця з 22 години до 5 години наступного дня будуть заборонені будь-які види діяльності, що не мають стратегічної для держави ваги, а також зібрання громадян.

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До фіолетової зони обмежень в Каліфорнії входить 41 округ, в якому проживає майже 94% населення штату.

Загалом у Каліфорнії проживає близько 40 мільйонів людей.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, станом на ранок 20 листопада кількість хворих із коронавірусом в США перевищила 12 мільйонів.

Загалом у світі зареєстровано 57 236 335 випадків коронавірусу, зокрема 1 365 634 летальні, подолали хворобу 39 722 802 особи.