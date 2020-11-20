У столичний регіон Південної Кореї прийшла третя хвиля коронавірусу

У столичному регіоні Південної Кореї почалася третя хвиля коронавірусу, уряд попереджає про більш жорсткі карантинні заходи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Ми вважаємо, що третя хвиля інфекцій в даний час відбувається ... в столичному регіоні», - сказав на брифінгу речник міністерства охорони здоров'я Юн Те Хо.

Представники органів охорони здоров'я заявили, що столичний регіон, де живе і працює близько половини населення країни, може потребувати більше жорстких карантинних обмежень, якщо середня щоденна кількість заражень протягом тижня зросте до 200 або більше. У четвер в столичному регіоні було зареєстровано 218 нових випадків зараження, і це перший із серпня показник добового приросту, що перевищує дві сотні людей.

За повідомленням Корейського агентства з контролю і профілактики захворювань, в країні третій день поспіль число нових випадків коронавірусу перевищує 300.

У Південній Кореї з початку пандемії зареєстровано в цілому 30 017 випадків інфікування, в тому числі 501 летальний.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 57 236 335 випадків коронавірусу, зокрема 1 365 634 летальних, подолали недугу 39 722 802 особи.