У керівництві Пентагону виявили COVID-19

У керівництві Пентагону виявили COVID-19

Укрінформ
Заступник міністра оборони Ентоні Тата, який останніми днями мав контакти з іншими керівниками Пентагону, в тому числі в.о. міністра Крістофером Міллером, отримав діагноз захворювання на COVID-19.

Про це повідомило в четвер агентство Bloomberg із посиланням на офіс речника оборонного відомства, передає Укрінформ.

«Топ-чиновник Пентагону, бригадний генерал у відставці Ентоні Тата отримав позитивний тест на коронавірус», - зазначається в повідомленні.

Тата виконує обов’язки заступника міністра оборони з питань політики. Цього тижня він зустрівся з кількома найвищими посадовими особами в Пентагоні, серед яких в.о. міністра оборони Крістофер Міллер, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі та заступник міністра оборони Девід Норквіст.

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Пентагон поки офіційно не повідомляв про стан здоров’я інших керівників оборонного відомства.

Тестування на COVID-19 серед високопосадовців Пентагону було проведено після того, як литовські дипломати в четвер повідомили про захворювання їхнього міністра оборони Раймундаса Каробліса, який був з візитом у Вашингтоні з 13 по 16 листопада. Литовський міністр зустрівся з Крістофером Міллером, Ентоні Татою, а також міністрами Сухопутних військ, ВМС та Військово-повітряних сил США.

У Пентагоні також зауважили, що Ентоні Тата самоізолювався, як тільки дізнався про захворювання.

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Як повідомляв Укрінформ, одразу після виборів 3 листопада Дональд Трамп звільнив міністра оборони США Марка Еспера, а також ряд інших керівників Пентагону та призначив виконувати обов’язки лояльних йому чиновників. Американські ЗМІ пов’язали це з намірами президента Трампа якомога скоріше вивести американський контингент з Афганістану, з чим не погоджувалося попереднє керівництво Міністерства оборони США.

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