У керівництві Пентагону виявили COVID-19

Заступник міністра оборони Ентоні Тата, який останніми днями мав контакти з іншими керівниками Пентагону, в тому числі в.о. міністра Крістофером Міллером, отримав діагноз захворювання на COVID-19.

Про це повідомило в четвер агентство Bloomberg із посиланням на офіс речника оборонного відомства, передає Укрінформ.

«Топ-чиновник Пентагону, бригадний генерал у відставці Ентоні Тата отримав позитивний тест на коронавірус», - зазначається в повідомленні.

Тата виконує обов’язки заступника міністра оборони з питань політики. Цього тижня він зустрівся з кількома найвищими посадовими особами в Пентагоні, серед яких в.о. міністра оборони Крістофер Міллер, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі та заступник міністра оборони Девід Норквіст.

Пентагон поки офіційно не повідомляв про стан здоров’я інших керівників оборонного відомства.

Тестування на COVID-19 серед високопосадовців Пентагону було проведено після того, як литовські дипломати в четвер повідомили про захворювання їхнього міністра оборони Раймундаса Каробліса, який був з візитом у Вашингтоні з 13 по 16 листопада. Литовський міністр зустрівся з Крістофером Міллером, Ентоні Татою, а також міністрами Сухопутних військ, ВМС та Військово-повітряних сил США.

У Пентагоні також зауважили, що Ентоні Тата самоізолювався, як тільки дізнався про захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, одразу після виборів 3 листопада Дональд Трамп звільнив міністра оборони США Марка Еспера, а також ряд інших керівників Пентагону та призначив виконувати обов’язки лояльних йому чиновників. Американські ЗМІ пов’язали це з намірами президента Трампа якомога скоріше вивести американський контингент з Афганістану, з чим не погоджувалося попереднє керівництво Міністерства оборони США.