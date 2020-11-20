Вибух на заводі пластику в Індії забрав життя п'ятьох осіб

Унаслідок вибуху на заводі із виробництва пластикових виробів в Індії загинуло п’ятеро осіб, ще кілька людей отримали поранення.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на індійські правоохоронні органи пише Сіньхуа.

Зазначається, що інцидент відбувся в районі Мальда, що в 300 км на північ від Калькутти.

“Вибух пролунав всередині фабрики пластику, зумовивши руйнівну пожежу. П’ятеро осіб загинули й кілька інших постраждали від вибуху”, - заявили у місцевій поліції.

Наразі на місці інциденту тривають рятувальні роботи.

Влада вже наказала провести розслідування з метою встановлення причин вибуху.