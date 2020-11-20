П’ять країн НАТО разом розроблятимуть багатоцільовий гелікоптер наступного покоління

П’ять союзників по НАТО, — Франція, Німеччина, Греція, Італія та Британія, — оголосили про започаткування багатонаціонального проєкту з розробки нового багатоцільового вертольота наступного покоління.

Як повідомляє Укрінформ, таке повідомлення оприлюднене у четвер на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«Значна кількість середніх багатоцільових гелікоптерів, які зараз використовуються союзниками по Альянсу, сягне граничного терміну використання у період 2035-2040 років, та після нього, що означає необхідність підготовки заміни для цих спроможностей. Проєкт «Next Generation Rotorcraft» має на меті розробку майбутніх рішень з використанням широкого спектра сучасних технологій, методів виробництва та операційних концепцій», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сьогодні Міністри оборони всіх п’яти країн-союзниць, кожен у своїй столиці, провели віртуальну церемонію підписання листа про наміри щодо розробки повністю нових гелікоптерних спроможностей. В перспективі він має замінити чинний парк середніх багатоцільових гелікоптерів, що використовуються в Альянсі.

«Інвестуючи ресурси та нашу ініціативу у перспективні багатонаціональні рамкові проєкти, ми надаємо Альянсу найкращі з чинних спроможностей, що дозволяє утримувати НАТО на технологічному вістрі», - зауважив під час церемонії підписання заступник Генерального Секретаря НАТО Мірче Джоане (Mircea Geoană).

Згадана програма створення перспективного середнього багатоцільового гелікоптера є одним із проєктів НАТО високого пріоритету.

Як вже повідомляв Укрінформ, НАТО гнучко реагує на бурхливий сучасний технологічний розвиток, та цілеспрямовано адаптується до нових викликів у сфері безпеки, що виникають із розвитком цифрових технологій, штучного інтелекту та новітніх систем озброєння. Збереження за Альянсом передових позицій у технологічному розвитку союзники по Альянсу розглядають як невід’ємну складову стійкості кожної з держав-союзниць та комплексної готовності НАТО до відповіді на будь-які сучасні загрози.