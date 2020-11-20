Австралійські військові вбили 39 неозброєних афганців

Австралійських військових звинувачують у вбивстві 39 афганських місцевих жителів у ході військової «посвяти» спецпризначенців для бойових дій.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це йдеться у розслідуванні Сил оборони Австралії.

Зазначається, що в ході запиту генерального інспектора Сил оборони Австралії вдалося «виявити достовірну інформацію для підтвердження 23 випадків незаконного вбивства 39 людей 25 представниками особового складу австралійських спецпідрозділів, переважно зі Спеціальної повітряної служби (SAS)».

Встановлено, що деякі з цих військових досі служать у Збройних силах Австралії.

Загалом за результатами розслідування планують пред’явити обвинувачення 19 колишнім військовим та тим, хто наразі перебуває на службі.

Розслідування проводилося чотири роки та охоплювало період з 2005 по 2016 роки служби австралійських військових в Афганістані.