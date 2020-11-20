У Північній Ірландії заарештували підозрюваного у вчиненні теракту 46-річної давнини

Офіцери британської антитерористичної поліції у співпраці з правоохоронцями Північної Ірландії затримали 65-річного чоловіка, підозрюваного в причетності до бірмінгемського теракту 1974 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Підозрюваного затримали в його власному домі в місті Белфаст.

Напад, в причетності до якого підозрюють чоловіка, стався у двох пабах британського міста Бірмінгем - Mulberry Bush і Tavern in the Town - 21 листопада 1974 року. Тоді внаслідок вибуху загинула 21 особа, а ще близько 180 отримали поранення. Цей теракт залишається найбільшим з вчинених на території Об’єднаного Королівства під час ескалації в Північній Ірландії.

Британська влада в 1975 році помилково засудила за цей теракт 6 ірландців до довічного ув’язнення. Вони відсиділи 16 років і лише в 1991 році були реабілітовані та вийшли на волю, а поліція почала заново розслідувати теракт.

Як відомо, конфлікт у Північній Ірландії між переважно католиками-націоналістами, які прагнули об’єднання з Ірландією, та переважно протестантами, які хотіли лишити Північну Ірландію у складі Британії - тривав 30 років та завершився Угодою Страсної п’ятниці у 1998 році.

У конфлікті за увесь час загинули близько 3600 осіб. Зараз Північна Ірландія продовжує перебувати у складі Об’єднаного Королівства.